Игрок «Зенита» Малком поделился мнением о любви к футболу в России и том самом баннере на матче с «Краснодаром».

На первой игре петербуржцев после подписания игрока фанаты команды вывесили стяг с надписью: «Спасибо руководству за верность традициям». Многие увидели в этом отрицательное отношение фанатов к подписанию темнокожего игрока – сам Малком считает, что имелось в виду другое.

«В Бразилии люди любят футбол. Во Франции люди начинают это понимать. В Испании фанаты также любят футбол. А в России люди хотят любить футбол после чемпионата мира. Мне это нравится. Когда я на стадионе – он забит до отказа. Я чувствую себя, как в Бразилии – фанаты кричат, исполняют чанты. Я знал, что переход в «Зенит» будет непростым, потому что здесь большое давление из-за ультрас, фанаты действительно любят футбол.

Ультрас были против моего подписания? Они лишь выразили досаду из-за того, что руководство постоянно покупает новичков и не доверяет молодежи. Пресса увидела в этом расизм. Случилась путаница, настоящая бомба. Позже я сделал заявление, чтобы объяснить: написанное не было расизмом. Я очень счастлив, меня еще никогда так не приветствовали, как в «Зените». Поклонники прекрасно со мной обращаются», – рассказал бразилец Marca.

Малком успел провести за новый клуб всего два матча – после он получил тяжелую травму и лишь недавно приступил к занятиям в общей группе.

«Зенит» лидирует в таблице РПЛ и на 10 очков опережает «Краснодар».

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