«С днем всех влюбленных». Глушаков опубликовал фото с Кокориным
С праздником! ❤️
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков выложил в инстаграм совместный снимок с нападающим Александром Кокориным.
«С днем всех влюбленных. В футбол!» – написал Глушаков под фото.
- Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», скорее всего, проведет вторую половину сезона в «Сочи».
- «Зенит» еще не дал официального подтверждения трансфера, но Александр уже прибыл в расположение сочинского клуба.
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