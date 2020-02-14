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«С днем всех влюбленных». Глушаков опубликовал фото с Кокориным

«С днем всех влюбленных». Глушаков опубликовал фото с Кокориным
Eurosport

26 мин. назад

С праздником! ❤️

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков выложил в инстаграм совместный снимок с нападающим Александром Кокориным.

«С днем всех влюбленных. В футбол!» – написал Глушаков под фото.

  • Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», скорее всего, проведет вторую половину сезона в «Сочи».
  • «Зенит» еще не дал официального подтверждения трансфера, но Александр уже прибыл в расположение сочинского клуба.

«Зенит» предал и обманул Кокорина. Ему нельзя возвращаться в Питер из Сочи

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