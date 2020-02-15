Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско – основной кандидат на пост коуча «Герты» после отставки Юргена Клинсманна.

Как сообщает Sportwetten24.com, в шорт-лист берлинцев попали три специалиста: Тедеско (приоритетная кандидатура), экс-тренер «Баварии» Нико Ковач и экс-коуч «Байера» Рогер Шмидт. В контракте Тедеско со «Спартаком» прописана сумма отступных, что облегчает возможное расторжение соглашения.

По данным источника, сам Доменико несчастлив в России и будет рад вернуться в Бундеслигу, где он работал главным тренером «Шальке».

«Герта» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги.

«Спартак» идет десятым в чемпионате России.

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