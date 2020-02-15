Getty Images

Sportwetten24.com: Тедеско – основной кандидат на пост тренера «Герты»

Sportwetten24.com: Тедеско – основной кандидат на пост тренера «Герты»
Eurosport

27 мин. назад

Немецкий специалист может покинуть РПЛ спустя четыре месяца после назначения.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско – основной кандидат на пост коуча «Герты» после отставки Юргена Клинсманна.

Как сообщает Sportwetten24.com, в шорт-лист берлинцев попали три специалиста: Тедеско (приоритетная кандидатура), экс-тренер «Баварии» Нико Ковач и экс-коуч «Байера» Рогер Шмидт. В контракте Тедеско со «Спартаком» прописана сумма отступных, что облегчает возможное расторжение соглашения.

По данным источника, сам Доменико несчастлив в России и будет рад вернуться в Бундеслигу, где он работал главным тренером «Шальке».

  • «Герта» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги.
  • «Спартак» идет десятым в чемпионате России.

Больше всех на трансферы зимой потратили не «Сити» и не «Барса». В Германии строят топ-клуб под ЛЧ

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас Вконтакте

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица