15 февраля Sportwetten24 взорвал спокойствие в РПЛ. Немецкие журналисты сообщили, что «Герта» ищет нового главного тренера, и шорт-лист берлинцев возглавляет Доменико Тедеско. Источник утверждал, что коуч «Спартака» разочаровался в России, а отступные в контракте позволяют ему вернуться в Бундеслигу прямо сейчас.

Но спартаковским фанатам рано переживать – новость Sportwetten24 не кажется правдоподобной. Редактор спортивного отдела берлинской газеты Neues Deutschland Йирка Граль прокомментировал для Eurosport возможный уход Тедеско.

«Это не выглядит правдой. Спортивный директор «Герты» Майкл Притц утверждает, что первый выбор для клуба – продолжение сотрудничества с Александром Нури. Он будет управлять командой до конца сезона», – сказал Граль.

11 февраля «Герта» рассталась с Юргеном Клинсманном, который отработал лишь два месяца. Его временным преемником стал Александр Нури, получивший должность ассистента в 2019-м. Как уточнил Йирка Граль, бывший игрок «Юрдингена» и «Оснабрюка» может не беспокоиться за работу до лета.

Вероятно, «Герта» уже прорабатывает варианты на должность – клуб больше всех в Европе потратил во время зимнего трансферного окна и строит большие планы в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Для этого клубу нужен опытный коуч, и берлинцы не хотят делать поспешных решений, учитывая, что команда застряла в середине таблицы.

Александр Нури, «Герта»Getty Images

Контракт Тедеско со «Спартаком» рассчитан до 2021 года. О клаусуле ранее не сообщалось.

В чемпионате России немец провел семь матчей: две победы, две ничьи и три поражения. А еще вышел в четвертьфинал Кубка России.

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