Нападающий «Зенита» Александр Кокорин хочет продлить контракт с питерским клубом, истекающий летом этого года.

Кокорин сообщил руководству, что рассчитывает на четырехлетнее соглашение с зарплатой в 4 миллиона евро. Столько же он получал до ситуации в «Кофемании» с чиновником Минпромторга, дракой с водителем ведущей Первого канала и трансфером в ФК «Бутырка».

В «Зените» предложили Александру договор на 2,5 года и 2,5 млн евро за сезон. Менеджеры санкт-петербургской команды не уверены, что после годичной тюремной паузы 28-летний форвард вернется на прежний уровень.

Плюс в раздевалке не поймут, если Кокорин будет получать больше Дзюбы с зарплатой в 3,5 млн евро и Азмуна (3 млн евро). Питерцев смущает репутационный вопрос: почему бывший заключенный получил длинный контракт с гигантским жалованием. Об этом сообщил «БИЗНЕС Online».

Александр Кокорин после выхода на свободу подписал годичное соглашение с «Зенитом» и подтвердил, что получает зарплату в 17 тысяч рублей (247 евро).

Футболист отказался от аренды в «Сочи» до конца сезона, но затем все же отправился на сборы с кубанским клубом. Обе фирмы пока не подтвердили временный переход Александра.

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