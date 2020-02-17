Жена главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака Анна прокомментировала намерения взять темнокожего мальчика или девочку в семью.

«Нашла ли я в Африке своего ребенка? Да, поэтому все мои мысли сейчас там. В планах значительно увеличить нашу семью, потому что на это есть ресурсы и горячее желание помогать тем, кто в этом нуждается.

Дети из приюта в Бисау очень набожные, они ходят в католическую церковь, молятся. Мне неведомо, о чем они просят небеса. Но мы молимся одному Богу и поэтому вполне естественно, что он помогает своим любимым чадам теми руками, что первыми потянулись помочь», – заявила Анна Семак в интервью «Собаке.ru».

Сергей и Анна Семак отправились в Гвинею-Бисау 10 декабря сразу после матча «Зенита» с «Бенфикой» на групповом этапе Лиги чемпионов.

У Семаков пятеро совместных детей, дочь Майя от первого брака Анны, сын Илья от первого брака Сергея, а также они взяла из детдома девочку Таню.

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