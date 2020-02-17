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«Сочи» официально объявил об аренде Кокорина

«Сочи» официально объявил об аренде Кокорина
Eurosport

1 час назад

Бывший футболист сборной России все-таки проведет вторую половину сезона в рядах аутсайдера РПЛ.

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин перешел в «Сочи» на правах аренды.

Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2019/20, передает пресс-служба черноморского клуба. Александр уже находится с новой командой на сборе в Белеке (Турция).

  • Александр Кокорин осенью вышел на свободу и подписал годичное соглашение с «Зенитом».
  • Футболист по новому контракту получает зарплату в 17 тысяч рублей (247 евро).
  • «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером чемпионата России, «Сочи» занимает последнее место.

(фото: страница «Сочи» во «ВКонтакте»)

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