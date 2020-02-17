Other Agency
«Сочи» официально объявил об аренде Кокорина
Бывший футболист сборной России все-таки проведет вторую половину сезона в рядах аутсайдера РПЛ.
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин перешел в «Сочи» на правах аренды.
Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2019/20, передает пресс-служба черноморского клуба. Александр уже находится с новой командой на сборе в Белеке (Турция).
- Александр Кокорин осенью вышел на свободу и подписал годичное соглашение с «Зенитом».
- Футболист по новому контракту получает зарплату в 17 тысяч рублей (247 евро).
- «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером чемпионата России, «Сочи» занимает последнее место.
(фото: страница «Сочи» во «ВКонтакте»)
«Зенит» предал и обманул Кокорина. Ему нельзя возвращаться в Питер из Сочи