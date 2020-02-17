Футболисты «Сочи» переиграли московское «Динамо» в контрольном матче на сборах в Турции – 3:1.

Дублем в составе сочинцев отметился новичок команды Александр Кокорин. Еще один мяч на свой счет записал Кристиан Нобоа; в составе «Динамо» отличился Себастьян Шиманьский.

Сегодня, 17 февраля, «Сочи» официально объявил об аренде Кокорина из санкт-петербургского «Зенита».

Кокорин не выходил на поле в официальных матчах с 7 октября 2018 года.

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