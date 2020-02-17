Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, высказалась о проблеме гомофобии в России.

«Почему не считают глобальной проблемой, убивающей нашу нравственность, блудников (тех, кто живет вне брака) и прелюбодеев (тех, кто изменяет женам, мужьям), зато все ополчились на представителей ЛГБТ?

Человек обладает свободной волей, и отвечать ему за свой выбор перед Богом придется один на один. Пропаганда добра и милосердия с парадами неравнодушных людей – вот что явно сделает этот мир лучше.», – приводит слова Анны «Собака.ru».

Анна и Сергей СемакInstagram

«Гей-парады считаются пропагандой безнравственности, а бесконтрольный поток чернухи в желтой прессе, буллинг в соцсетях – никого не волнуют. Куриное мясо, напичканное гормонами и антибиотиками, колбаса из шкур животных и пенопласта, поддельные лекарства в аптеках, нищенские зарплаты врачей, учителей, тяготы пенсионеров, адская жизнь на периферии, насилие в семье – эти вопросы мало кого заботят, важнее, кто с кем спит и на что богатые люди тратят деньги.

Лента инстаграма для многих становится ежечасной медитацией, уходом от проблем и реальности. Безнравственность начинается с бесчеловечного отношения людей друг к другу, с неспособности видеть чужую боль, с осуждения, ненависти и черной зависти», – добавила Анна.

У Семаков пятеро совместных детей, дочь Майя от первого брака Анны и сын Илья от первого брака Сергея. Кроме того, семья взяла из детдома девочку Таню.

В чемпионате России-2019/20 «Зенит» Семака уверенно занимает первую строчку, опережая «Краснодар» на 10 очков.

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