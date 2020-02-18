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«Рубин» официально подписал Тарасова
До конца сезона Дмитрий пробудет в Казани.
Российский полузащитник Дмитрий Тарасов стал футболистом казанского «Рубина».
Казанцы объявили о подписании контракта с 32-летним игроком на официальном сайте. Соглашение рассчитано до окончания сезона 2019/20.
«Очень рад, что мне выпал шанс вернуться в большой футбол: были сложности с травмой, неопределенности. Спасибо «Рубину», что поверили и дали мне этот шанс. Главная цель – завоевать место в основном составе, потому что конкуренция очень большая», – сказал Тарасов.
- Перед подписанием контракта Тарасов побывал на сборах «Рубина».
- Команда Леонида Слуцкого после 19 туров РПЛ занимает 13-е место.
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