Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин стал футболистом тульского «Арсенала».

Контракт с 29-летним голкипером подписан до конца сезона-2019/20. Он перешел в «Тулу» на правах свободного агента. В «Арсенале» Юрий выбрал 19-й номер.

В августе 2019 года Лодыгин подписал контракт с турецким «Газиантепом», но провел за клуб всего пять матчей и в 2020-м расторг соглашение по согласию сторон.

Лодыгин выступал за санкт-петербургский «Зенит» с 2013 по 2019 гг, но в 2016-м проиграл конкуренцию Андрею Луневу. В составе сине-бело-голубых Юрий выиграл чемпионат, Кубок и два Суперкубка страны.

За сборную России вратарь провел 11 матчей, а также попал в заявку на ЧМ-2014 и Евро-2016.

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