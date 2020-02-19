Сага Александра Кокорина с арендой в «Сочи» едва подошла к концу, когда образовалась еще одна – с Олегом Шатовым и «Сочи».

Информация появилась у журналиста Сергея Иванова. «Вслед за Кокориным из «Зенита» в «Сочи» в это трансферное окно может перейти и полузащитник питерцев Олег Шатов. Речь идет об аренде до конца сезона», – написал он в телеграме.

«Сочи» действительно сделал Шатову предложение, но тот, как и сперва Кокорин, отказался. «Мы сделали предложение Шатову, но он не согласился на переход на тех условиях, которые были предложены», – заявил владелец команды Борис Ротенберг.

Пока полузащитник остается в «Зените» – его контракт с петербургским клубом истечет в конце сезона-2019/20, и Шатов получит статус свободного агента. Представитель игрока Герман Ткаченко сказал, что питерцы точно не продлят соглашение с его клиентом.

«В конце прошлой недели генеральный директор клуба Медведев проинформировал Олега, что «Зенит» не предложит ему новый контракт – действующее соглашение рассчитано до июня. Понятно, что это для него не очень приятная новость. Он все-таки столько лет провел в «Зените», команда стала для него родной. Но такова часть профессии. Сейчас нам надо все проанализировать. Пока больше сказать по этой теме ничего не могу», – отметил Ткаченко.

В сезоне-2019/20 29-летний Шатов забил два мяча и отдал два ассиста в восьми матчах РПЛ.

Футболист перешел в «Зенит» в 2013 году из «Анжи».

Конец сезона-2017/18 он доигрывал в «Краснодаре» на правах аренды.

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