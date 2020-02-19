Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможный переход защитника Михаила Меркулова в казанский «Рубин».

«Я не знаю, куда он там летом уходит. До июня у него контракт с футбольным клубом «Урал». Закончится соглашение – пусть отправляется, куда хочет, в «Рубин» или еще куда-то.

[До конца сезона-2019/20 Меркулов] будет тренироваться и играть с «Уралом-2». Ну, не хочет человек играть в нашей команде.

Михаил Меркулов («Урал»), Зурико Давиташвили («Рубин»)Getty Images

Некоторые футбольные деятели наговорили ему, что он не попадает в сборную только потому, что играет за «Урал». Мол, Екатеринбург – это деревня. Раз он считает нас деревней, хотя его тут в футбол научили играть, пусть сидит до лета. А дальше уйдет, куда захочет», – заявил Иванов в интервью «Спорт-Экспрессу».

26-летний защитник Михаил Меркулов провел за «Урал» 18 матчей в чемпионате России-2019/20. Он выступает за черно-оранжевых с 2015 года.

«Спорт-Экспресс» сообщил, что с высокой долей вероятности Меркулов летом на правах свободного агента отправится в казанский «Рубин».

В мае 2019-го Михаил попал в расширенный список сборной России, но не вошел в окончательную заявку на матчи против Сан-Марино и Кипра.

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