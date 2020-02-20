Бывший игрок и экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от работы Доменко Тедеско.

– Какие у вас ожидания от Тедеско? Первые выводы?

– Сложно сказать, так как он не работает с командой с начала чемпионата. Когда ты приходишь в клуб в процессе сезона, то сложно быстро адаптироваться. Но сейчас команда под его руководством прошла полноценные сборы.

– Та игра, которую показывает «Спартак», близка к спартаковскому футболу?

– Нет, конечно, о чем вы говорите? Прессинг? Сейчас это модно, его используют все команды. А «Спартак» с чем ассоциируется? Прежде всего, чтобы футболисты думали на поле, культура паса. Этого в игре команды Тедеско очень мало. Сейчас делать выводы рано. Что-то можно будет сказать после трех-четырех официальных матчей весенней части сезона.

– Что скажете по Соболеву?

– Был удивлен, что «Спартак» его взял. Мне казалось, что ему еще рано переходить в такую команду. Летом – да. Хорошо знаю Сашу и считаю, что ему надо было окрепнуть в другой команде. В «Крыльях» он постоянно играл и был основным футболистом. Считаю, нужно было остаться в Самаре до конца сезона. Помочь команде и голами доказать, что осенние успехи были не случайны. В «Спартаке» же не факт, что Соболев будет попадать в стартовый состав. Не факт, что будет забивать, так как в «Спартаке» гораздо более сильное психологическое давление.

– Турнирная ситуация у «Спартака» непростая. Вы исключаете, что команда будет бороться за выживание?

– За выживание «Спартак» ни в коем случае бороться не будет. Это фантазии некоторых людей. Не могу себе такое представить, – сказал 47-летний Аленичев в интервью ютьюб-каналу «Футбольный Биги».

Аленичев возглавлял «Спартак» с 2015 года по 2016-й.

Тедеско был назначен после отставки Олега Кононова.

Кажется, новость про Тедеско в Бундеслиге – фейк. «Герта» не ищет нового тренера

Подписывайся на нас в инстаграме