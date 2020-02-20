Московский «Спартак» включил 33-летнего защитника Романа Шишкина в заявку клуба на матчи РПЛ.

Ранее стало известно, что Шишкин подписал контракт с московским клубом. Предполагалось, что Роман будет выступать в ФНЛ за «Спартак-2», однако красно-белые заявили защитника и на главный турнир.

Шишкин – воспитанник «Спартака», он выступал за москвичей в 2004-2010 гг.

Последним клубом в карьере Шишкина было московское «Торпедо».

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