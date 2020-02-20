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«Спартак» заявил Шишкина на матчи РПЛ
Роман выступал за красно-белых в 2000-х, а потом ушел в «Локомотив».
Московский «Спартак» включил 33-летнего защитника Романа Шишкина в заявку клуба на матчи РПЛ.
Ранее стало известно, что Шишкин подписал контракт с московским клубом. Предполагалось, что Роман будет выступать в ФНЛ за «Спартак-2», однако красно-белые заявили защитника и на главный турнир.
- Шишкин – воспитанник «Спартака», он выступал за москвичей в 2004-2010 гг.
- Последним клубом в карьере Шишкина было московское «Торпедо».
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