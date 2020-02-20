Getty Images

«Спартак» заявил Шишкина на матчи РПЛ

«Спартак» заявил Шишкина на матчи РПЛ
Eurosport

55 мин. назад

Роман выступал за красно-белых в 2000-х, а потом ушел в «Локомотив».

Московский «Спартак» включил 33-летнего защитника Романа Шишкина в заявку клуба на матчи РПЛ.

Ранее стало известно, что Шишкин подписал контракт с московским клубом. Предполагалось, что Роман будет выступать в ФНЛ за «Спартак-2», однако красно-белые заявили защитника и на главный турнир.

  • Шишкин – воспитанник «Спартака», он выступал за москвичей в 2004-2010 гг.
  • Последним клубом в карьере Шишкина было московское «Торпедо».

«Нет, конечно, о чем вы говорите?» Аленичев не видит спартаковский футбол у команды Тедеско

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица