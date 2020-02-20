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Кураньи на русском языке призвал фанатов «Динамо» прийти на игру со «Спартаком»

Кураньи на русском языке призвал фанатов «Динамо» прийти на игру со «Спартаком»
Eurosport

56 мин. назад

Немецкий страйкер – настоящая легенда бело-голубых.

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи пригласил фанатов бело-голубых на дерби против «Спартака», которое пройдет 29 февраля на «ВТБ Арене» в рамках 20-го тура чемпионата России.

«Привет, фанаты «Динамо» Москва! Это Кевин Кураньи. Приезжайте на дерби «Динамо» – «Спартак». Удачи, это «Динамо», – сказал Кураньи на русском языке.

  • Кураньи выступал за «Динамо» в 2010-2015 гг. и забил 50 голов в 123 матчах.
  • В турнирной таблице РПЛ-2019/20 «Динамо» занимает восьмую строчку, «Спартак» – десятую.

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