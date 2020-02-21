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Тарасов, возможно, сломал ногу через 3 дня после перехода в «Рубин» и выбыл на длительный период

Тарасов, возможно, сломал ногу через 3 дня после перехода в «Рубин» и выбыл на длительный период
Eurosport

1 час назадОбновлено 58 мин. назад

По неофициальной информации, повреждение очень серьезное.

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов получил травму на тренировке и досрочно покинул занятие.

«Тарасов получил болезненный удар на тренировке и сразу покинул поле. Диагноз узнаем только после обследования», – сообщается в официальном твиттере команды.

По информации Sport24, 32-летний футболист сломал ногу и выбыл на длительный период.

  • Тарасов подписал контракт с «Рубином» три дня назад, соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20.
  • Команда Леонида Слуцкого после 19 туров РПЛ занимает 13-е место.

(Фото: официальный твиттер «Рубина»)

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