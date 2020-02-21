Шатов и Смольников могли уехать в Европу. Теперь оба не нужны «Зениту»

Летом 2013 года селекционный отдел «Зенита» бурлил и кипел. Команда упустила чемпионство, золото уплыло в Москву, поэтому из офиса «Газпрома» дали сигнал – подписывать всех талантливых русских игроков, не жалея кэша. Так в Петербурге оказались Смольников и Шатов – двух корешей приобрели с интервалом в один день. За Игоря заплатили всего 6 млн евро, за Олега – 7 млн; шикарные трансферы по соотношению цены и качества.

Карьеры уральских пацанов развивались синхронно. Смольников и Шатов адаптировались при Спаллетти, а раскрылись при Виллаш-Боаше: в Питере до сих пор с ностальгией вспоминают, как Игорь уничтожал «Динамо» в сентябре 2014-го. Правый защитник мутировал сначала в латераля, потом в вингера, а победный гол на 89-й минуте вколачивал с позиции форварда.

Олег тоже был в абсолютном порядке – искрил финтами на скорости, четко перебрасывал вратарей и вообще напоминал Аршавина на минималках. Чемпионский сезон-2014/15 он отбегал настолько мощно, что в контракте появился пункт об отступных для европейских клубов. Например, говорили, что Шатов нужен «Боруссии» (Дортмунд отрицал), и в 2015 году это не казалось бредом – Олег выдавал стабильный, креативный и техничный футбол.

Олег Шатов, «Зенит»Getty Images

Аналогичные инсайды вращались вокруг Смольникова: агент Олег Шигаев заявлял, что даже «Барса» рассматривала Игоря на роль наследника Дани Алвеса. Учитывая дефицитность позиции, можно поверить, что праймовый Смольников входил в лонг-листы каталонцев – к сожалению, зенитовский латераль все же не допрыгнул до «Камп Ноу».

Прогресс Игоря и Олега застопорился предельно стремительно. В конце 2015-го ребята получили жирные пятилетние контракты (2,5 млн евро для Шатова, 2,2 – Смольникову), для приличия подвигались на виду у европейских скаутов, а затем одновременно сдулись. Игоря выбила тяжеленная травма, а про Олега красочнее всего рассказал питерский журналист Федор Погорелов. «В какой-то момент футбола в жизни Шатова стало меньше, чем каких-то других элементов. Когда я находился рядом с ним, мне казалось, что корона чуть-чуть мешает заходить в помещение. Я общался с Шатовым перед Евро-2016 – была очень приятная беседа для GQ. В сезоне-2016/17, когда я комментировал выездные матчи «Зенита», было уже совсем иначе. Высокомерие, снобизм, корона – показатели так себе».

Олег Шатов, «Зенит»Getty Images

После выздоровления Смольников ощутимо потерял в скорости и выносливости – тех качествах, которые делали его топом по меркам РПЛ. По легенде, Роберто Манчини регулярно характеризовал игру латераля постукиваниями по столу – так себе комплимент для футбольного интеллекта Игоря. Кроме того, вскрылось, что у парня явные проблемы с техникой, в том числе с приемом мяча – поздний Смольников постоянно демонстрировал чудеса корявости.

С Шатовым все гораздо проще: он регулярно нарывался на мышечные травмы, но (разумеется, по слухам) безобразно относился к восстановительной дисциплине. Из-за этого повреждения повторялись, а Олег никак не мог набрать форму – не помогла даже командировка в «Краснодар», которая запомнилась голом «Зениту» на Крестовском и слезами полузащитника на скамейке.

Продвинутая статистика безжалостна: игроки, претендовавшие на трансфер в Бундеслигу или Примеру, законсервировались в РПЛ, уронили все ключевые показатели и перестали отрабатывать миллионные зарплаты. Питерская биография Смольникова и Шатова получилась настолько синонимичной, что ее можно отследить даже на графиках Transfermarkt.

Вот так выглядит кардиограмма Олега:

А так дорожал и дешевел Игорь:

Кажется, «Зенит» даже передержал этих футболистов – вероятно, в знак уважения к тому, что они вытворяли при АВБ. Но прощание оказалось грустным. Олега пытались на полгодика спихнуть в «Сочи» – он, как и Кокорин, сам об этом не знал, поэтому возмутился и сказал «нет». Так умерли последние шансы сохранить лояльность и остаться в Питере на меньшей зарплате. Летом полузащитник покинет город: ему всего 29, но его уже не ждут там, где хотя бы в теории может загреметь гимн Лиги чемпионов. Пункт с отступными так и не будет активирован – в Европе давно забыли, кто такой Олег Шатов.

Вопрос по Смольникову пока подвешен, но наблюдать за поведением его агента Александра Маньякова как минимум весело. Продюсер Игоря твердит, что им активно интересуются клубы РПЛ (всплыл только «Рубин») и хвастается, что авторитет защитника в раздевалке даже выше, чем у Дзюбы – недаром ведь Смольникова в команде называют Дедом. Лучший ответ на этот тезис –

«Зенит-ТВ»: там Артем орал, что Игорь несет анальные шарики, а монтажеры вставили кадры, как Дед тащит фитбол. Авторитет в раздевалке? Спорно, учитывая, что Смольникова беззлобно потроллили даже клубные видеоредакторы.

Скорее всего, Игорь договорится с «Зенитом» и будет получать в районе 1 млн евро в год. Неплохие условия для резервиста. Чудовищные – для игрока, который мечтал о «Барселоне».

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