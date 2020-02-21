Журналист и комментатор Федор Погорелов рассказал об особенностях «Газпром Арены». Погорелов проводит на домашнем стадионе «Зенита» экскурсии.

«Часть стадиона, которая поразила меня больше всего? Красивые металлические поперечины, внутри которых стоят снайперы, если на матче присутствуют первые лица государства. Все смотрят вниз, поэтому не замечают их во время игры, но я приоткрываю завесу тайны. Конечно, перед прилетом Путина на открытие Кубка конфедераций исследовали весь стадион, опрашивали каждого садового гномика.

За полчаса до прилета нашли дверь, которой не было ни на одном из планов. Вот там, думаю, ответственные люди немножечко поседели. Что касается реакции людей, они смеются. Дальше я перехожу к кадру, открывшему трансляции из Казани, потому что раньше и сейчас, когда играют на стадионе «Центральный», режиссер трансляции умел сделать перевод фокуса с вывески «Цирк», который между стадионом и Кремлем, на поле. В буковках «Цирк» стояли снайперы, когда на «Центральный» приходил Минтимер Шаймиев. Получается тонкая футбольная двойка о снайперах», – приводит слова Погорелова Sports.ru.

«Зенит» выступает на «Газпром Арене» с 2017 года. Стадион принимал матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

«Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата России-2019/20, опережая «Краснодар» на 10 очков.

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