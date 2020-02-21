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«Сочи» подписал Адиля Рами – чемпиона мира-2018 и экс-бойфренда Памелы Андерсон

«Сочи» подписал Адиля Рами – чемпиона мира-2018 и экс-бойфренда Памелы Андерсон
Eurosport

1 час назад

Мощное усиление для команды Владимира Федотова.

34-летний французский защитник Адиль Рами стал игроком «Сочи».

Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ. Последним клубом в карьере Рами был «Фенербахче», за который он провел всего одну игру в чемпионате Турции. 21 февраля Адиль расторг контракт с «Фенером» и стал свободным агентом.

Ранее сообщалось, что контракт 34-летнего Рами рассчитан до конца сезона.

  • Рами – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции. На турнире в России Адиль ни разу не вышел на поле.
  • Рами – экс-бойфренд американской актрисы и фотомодели Памелы Андерсон.

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