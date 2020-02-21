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«Сочи» подписал Адиля Рами – чемпиона мира-2018 и экс-бойфренда Памелы Андерсон
Мощное усиление для команды Владимира Федотова.
34-летний французский защитник Адиль Рами стал игроком «Сочи».
Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ. Последним клубом в карьере Рами был «Фенербахче», за который он провел всего одну игру в чемпионате Турции. 21 февраля Адиль расторг контракт с «Фенером» и стал свободным агентом.
Ранее сообщалось, что контракт 34-летнего Рами рассчитан до конца сезона.
- Рами – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции. На турнире в России Адиль ни разу не вышел на поле.
- Рами – экс-бойфренд американской актрисы и фотомодели Памелы Андерсон.
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