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Чемпион мира Капдевила: «У РПЛ очень хороший уровень – наравне с Испанией и Италией»

Чемпион мира Капдевила: «У РПЛ очень хороший уровень – наравне с Испанией и Италией»
Eurosport

40 мин. назад

Серьезный комплимент российскому чемпионату.

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Жоан Капдевила поделился впечатлениями от просмотра матчей российской Премьер-лиги.

«У вас очень хороший уровень, наравне с Испанией и Италией у вас самый высокий уровень футбола именно в Европе, не включая Англию. У вас очень страстные болельщики, как у нас в Испании», – цитирует Капдевилу ТАСС.

  • Капдевила – победитель Евро-2008, который проходил в Австрии и Швейцарии, и чемпионата мира-2010 в ЮАР.
  • На клубном уровне Жоан выступал за «Атлетико», «Депортиво», «Вильярреал» и ряд других команд.

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