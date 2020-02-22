Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Жоан Капдевила поделился впечатлениями от просмотра матчей российской Премьер-лиги.

«У вас очень хороший уровень, наравне с Испанией и Италией у вас самый высокий уровень футбола именно в Европе, не включая Англию. У вас очень страстные болельщики, как у нас в Испании», – цитирует Капдевилу ТАСС.

Капдевила – победитель Евро-2008, который проходил в Австрии и Швейцарии, и чемпионата мира-2010 в ЮАР.

На клубном уровне Жоан выступал за «Атлетико», «Депортиво», «Вильярреал» и ряд других команд.

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