Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травме Артема Дзюбы, которую тот получил в товарищеском матче против минского «Динамо».

«Связана ли замена Дзюбы с тем, что он почувствовал какой-то дискомфорт? Да, еще в первом тайме. Его подтолкнули, и, когда приземлялся, он почувствовал некий дискомфорт. Начал второй тайм, но затем попросил замену. Будем смотреть, насколько серьезная травма», – цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Игра между «Зенитом» и минским «Динамо» завершилась вничью 1:1.

В чемпионате России-2019/20 Дзюба провел 19 матчей, забил 11 мячей и отдал девять голевых передач.

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