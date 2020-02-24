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«В «Ливерпуле» играл всегда, капитаном был». Гамула угадал Лэмпарда по этому описанию от Тихонова
Хором перепутали клубную принадлежность легенды «Челси».
Выпуск «Футболины» с Игорем Гамулой и легендой «Спартака» Андреем Тихоновым получился незабываемым из-за одного курьезного момента.
Гамула должен был угадать загаданного персонажа, Фрэнка Лэмпарда, по подсказкам Тихонова. «В «Ливерпуле» играл всегда, капитаном был, центральный полузащитник», – описал Тихонов. «Лэмпард!» – удивительно, но Гамула угадал.
- Лэмпард – легенда «Челси», в качестве игрока он провел в клубе 13 лет, а сейчас возглавляет лондонский клуб.
- Под описание Тихонова попадает Стивен Джеррард.
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