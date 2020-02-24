Выпуск «Футболины» с Игорем Гамулой и легендой «Спартака» Андреем Тихоновым получился незабываемым из-за одного курьезного момента.

Гамула должен был угадать загаданного персонажа, Фрэнка Лэмпарда, по подсказкам Тихонова. «В «Ливерпуле» играл всегда, капитаном был, центральный полузащитник», – описал Тихонов. «Лэмпард!» – удивительно, но Гамула угадал.

Лэмпард – легенда «Челси», в качестве игрока он провел в клубе 13 лет, а сейчас возглавляет лондонский клуб.

Под описание Тихонова попадает Стивен Джеррард.

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