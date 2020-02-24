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«В «Ливерпуле» играл всегда, капитаном был». Гамула угадал Лэмпарда по этому описанию от Тихонова

«В «Ливерпуле» играл всегда, капитаном был». Гамула угадал Лэмпарда по этому описанию от Тихонова
Eurosport

10 мин. назад

Хором перепутали клубную принадлежность легенды «Челси».

Выпуск «Футболины» с Игорем Гамулой и легендой «Спартака» Андреем Тихоновым получился незабываемым из-за одного курьезного момента.

Гамула должен был угадать загаданного персонажа, Фрэнка Лэмпарда, по подсказкам Тихонова. «В «Ливерпуле» играл всегда, капитаном был, центральный полузащитник», – описал Тихонов. «Лэмпард!» – удивительно, но Гамула угадал.

  • Лэмпард – легенда «Челси», в качестве игрока он провел в клубе 13 лет, а сейчас возглавляет лондонский клуб.
  • Под описание Тихонова попадает Стивен Джеррард.

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