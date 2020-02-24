Спортивный журналист Василий Уткин пожелал московскому «Спартаку» вылететь из российской Премьер-лиги в ФНЛ.

«Я должен сказать, что я от всей души желаю «Спартаку» вылететь в первый дивизион, потому что когда это случилось в предыдущий раз, он очистился, он стал «Спартаком» как таковым.

Если говорить серьезно, то я ни секунды не верю в то, что «Спартак» вылетит в первый дивизион. «Спартак» закончит сезон ни шатко ни валко, потому что даже если все будет хорошо, большая команда – а «Спартак» себя считает большой командой – не живет без больших задач», – сказал Уткин в комментарии для ютьюб-канала Тимура Журавеля.

После 19 туров РПЛ «Спартак» замыкает топ-10 с 23-очковым отставанием от «Зенита».

Красно-белые вылетали в первый дивизион в 1976 году. Уже спустя три года «Спартак» стал чемпионом СССР.

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