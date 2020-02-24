Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил подписание бывшего полузащитника «Сток Сити» Жанелли Имбула.

21 февраля игрок вернулся в «Сток» из аренды в «Лечче», а на следующий день «гончары» расторгли соглашение с ним, действовавшее до лета 2021 года. Сражающийся за выживание клуб РПЛ предложил французу с конголезскими корнями контракт, и он согласился.

«Сочи» отправил в РПЛ запрос на регистрацию Имбула? Да, все так. Неважные выступления игрока в Европе? В европейских чемпионатах совершенно другие скорости, об этом говорил, например, Александр Головин, когда приехал в «Монако». Если что-то не задалось в той или иной команде, на то могут быть различные причины. Надеемся, что в «Сочи» у Имбула все срастется, и он станет выступать на высоком уровне», – приводит слова Рубашко «Спорт-Экспресс».

В 2016 году полузащитник перешел в выступавший тогда в АПЛ «Сток Сити» из «Порту» за 24.3 млн евро – это до сих пор является рекордным трансфером в истории команды.

За четыре года он трижды побывал в аренде.

С 2018 года «Сток» выступает в Чемпионшипе.

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