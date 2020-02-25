Владелец «Спартака» Леонид Федун потерял солидную сумму денег из-за коронавируса.

Из ежедневного индекса миллиардеров Bloomberg следует, что за сутки 63-летний Федун лишился 508 миллионов долларов, а всего богатейшие люди планеты потеряли 139 миллиардов долларов.

Причиной может служить коронавирус, оказывающий негативное влияние на мировую экономику: например, из-за болезни упали индексы на фондовых биржах Америки.

Федун идет на 192-м месте в списке самых богатых людей мира от Bloomberg с состоянием в 8,8 миллиарда долларов.

По сумме потерь его опережают два представителя России: президент «Лукойла» Вагит Алекперов и глава «Новатэка» Леонид Михельсон.

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