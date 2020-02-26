Система видеоповторов VAR будет работать на всех оставшихся матчах второго круга Российской Премьер-лиги.

Об этом РФС официально заявил в твиттере, также озвучив фамилии арбитров на матчи 20-го тура. Центральную встречу между «Зенитом» и «Локомотивом» обслужит Евгений Турбин.

В первом круге РПЛ система VAR работала только на нескольких матчах каждого тура.

РПЛ возвращается после зимнего перерыва 28 февраля – в Самаре сыграют «Крылья Советов» и «Оренбург».

После 19 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 10-очковым преимуществом над «Краснодаром». 11 очков – отрыв от «Ростова», ЦСКА и «Локомотива».

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