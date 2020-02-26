«Краснодар» внес в контракты футболистов штраф за употребление наркотиков и алкоголя.

По информации телеграм-канала «Мутко против», игрок выплатит месячную зарплату за каждый случай употребления наркотиков. Алкоголь запрещено пить только на сборах и в день проведения матча. Это нарушение подразумевает аналогичный штраф.

Ранее «Мутко против» сообщал, что из-за проблем с наркотиками «Краснодар» покинул 21-летний нападающий Иван Игнатьев.

После 19 туров чемпионата России «Краснодар» идет вторым с 10-очковым отставанием от «Зенита».

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