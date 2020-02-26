Getty Images

«Мутко против»: «Краснодар» будет штрафовать футболистов за употребление наркотиков и алкоголя

«Мутко против»: «Краснодар» будет штрафовать футболистов за употребление наркотиков и алкоголя
Eurosport

1 час назад

Алкоголь иногда можно.

«Краснодар» внес в контракты футболистов штраф за употребление наркотиков и алкоголя.

По информации телеграм-канала «Мутко против», игрок выплатит месячную зарплату за каждый случай употребления наркотиков. Алкоголь запрещено пить только на сборах и в день проведения матча. Это нарушение подразумевает аналогичный штраф.

  • Ранее «Мутко против» сообщал, что из-за проблем с наркотиками «Краснодар» покинул 21-летний нападающий Иван Игнатьев.
  • После 19 туров чемпионата России «Краснодар» идет вторым с 10-очковым отставанием от «Зенита».

VAR будет работать на всех матчах чемпионата России

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас Вконтакте

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица