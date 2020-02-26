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Банк «Тинькофф» стал титульным спонсором РПЛ, турнир называется Тинькофф Российская Премьер-лига

Банк «Тинькофф» стал титульным спонсором РПЛ, турнир называется Тинькофф Российская Премьер-лига
Eurosport

46 мин. назад

Тинькофф ЭР. Тинькофф ПЭ. Тинькофф ЭЛ.

«Тинькофф банк» стал новым титульным спонсором российской Премьер-лиги, которая теперь называется Тинькофф Российская Премьер-лига. Соглашение с Тинькофф Российской Премьер-лигой рассчитано до конца сезона-2021/22.

«Тинькофф банк» становится нашим титульным партнером. Переговоры были достаточно долгими и непростыми», – цитирует ТАСС президента Тинькофф РПЛ Сергея Прядкина.

В официальном твиттере Тинькофф Российской Премьер-лиги представлен новый логотип: Тинькофф Российская Премьер-лига.

  • Основатель банка Олег Тиньков негативно относится к российскому футболу и в одном из предыдущих интервью подчеркнул, что спонсором Тинькофф РПЛ станет банк «Тинькофф», а не Тиньков лично.
  • В предыдущие годы титульными спонсорами Тинькофф РПЛ были «Стиморол», «Пепси», «Росгосстрах» и «СОГАЗ».

VAR будет работать на всех матчах чемпионата России

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