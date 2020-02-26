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Банк «Тинькофф» стал титульным спонсором РПЛ, турнир называется Тинькофф Российская Премьер-лига
Тинькофф ЭР. Тинькофф ПЭ. Тинькофф ЭЛ.
«Тинькофф банк» стал новым титульным спонсором российской Премьер-лиги, которая теперь называется Тинькофф Российская Премьер-лига. Соглашение с Тинькофф Российской Премьер-лигой рассчитано до конца сезона-2021/22.
«Тинькофф банк» становится нашим титульным партнером. Переговоры были достаточно долгими и непростыми», – цитирует ТАСС президента Тинькофф РПЛ Сергея Прядкина.
В официальном твиттере Тинькофф Российской Премьер-лиги представлен новый логотип: Тинькофф Российская Премьер-лига.
- Основатель банка Олег Тиньков негативно относится к российскому футболу и в одном из предыдущих интервью подчеркнул, что спонсором Тинькофф РПЛ станет банк «Тинькофф», а не Тиньков лично.
- В предыдущие годы титульными спонсорами Тинькофф РПЛ были «Стиморол», «Пепси», «Росгосстрах» и «СОГАЗ».
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