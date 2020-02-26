Тинькофф Российская Премьер-лига представила новый трофей первенства страны.

Кубок, который будут вручать чемпионам России по футболу, сделан из латуни и покрыт никелем и золотом. Он весит шесть килограммов, высота трофея – 65 см.

«Главная ассоциация – это мяч, который вонзается в сетку ворот. Считаю, что кубок получился очень динамичным, красивым и самое главное – уникальным», – заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Интересно, что при уникальности трофея новый кубок очень похож на тот, который вручают за победу в клубном чемпионате мира ФИФА. С важным отличием: у РПЛ полый шар на вершине, а у Международной ассоциации сплошной, который напоминает глобус.

Свежий кубок вручат за победу уже в действующем чемпионате России-2019/20.

Глава Лиги Сергей Прядкин отметил, что остальные правила не поменялись. Трофей по-прежнему передадут на вечное хранение команде, которая станет чемпионом три раза подряд или пять раз в сумме.

Банк «Тинькофф» стал титульным спонсором РПЛ, турнир называется Тинькофф Российская Премьер-лига

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