Известные спортсмены вложились в сомнительный инвестиционный фонд Gafarov and Partners.

Создатель коммерческой организации Эрик Гафаров заявил, что это «первый инвестиционный фонд в РФ, зарабатывающий на спортивном беттинге». Бизнесмен из Набережных Челнов пообещал вкладчикам утроить сумму почти за год.

Гафаров сообщил, что инвесторами Gafarov and Partners стали бывшие футболисты Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Руслан Нигматуллин, Владимир Быстров, экс-пилот «Формулы-1» Виталий Петров, а также ведущий «Матч ТВ» Тимур Скляров.

Сайт «Вкладер» указал, что у Gafarov and Partners есть признаки финансовой пирамиды, согласно Центробанку России. В частности, обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень; отсутствие информации о финансовом положении организации; отсутствие лицензии ФСФР России (ФКЦБ России) или Банка России на осуществление деятельности по привлечению денежных средств.

Авторы «Вкладера» также обнаружили, что в отношении Эрика Гафарова есть решение суда от марта 2019 года о признании банкротом и долгах в размере 38 миллионов рублей.

Александр Кержаков ранее становился жертвой аферы. В 2013 году бывший форвард «Зенита» и сборной России вложил 330 миллионов рублей под предлогом строительства нефтеперерабатывающего завода.

Андрей Аршавин также становился жертвой мошенников. В 2015 году его бизнес-партнер, вероятно, подделал подпись футболиста на договоре о поручительстве в банке и получил кредит в размере 110 млн рублей.

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