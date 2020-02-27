Бывший форвард «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро дель Пьеро вместо России отправился в Армению.

У 45-летнего футболиста возникли проблемы с получением визы в РФ. Два русских консульства в Италии находятся на севере страны – в Милане и Генуе. В этой части республики зафиксировали вспышку коронавируса, из-за чего ведомства не выдают разрешение на въезд на территорию другого государства.

Поэтому Дель Пьеро улетел в Армению, чтобы там получить визу в Россию. Телеграм-канал Notes of the Dark Knight уточнил, что экс-игрок «скуадры адзурры» успешно оформил необходимые документы и отправился в Москву. В полете из Еревана его сопровождал комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

В русской столице Алессандро посетит церемонию вручения премии одного из букмекерских сайтов, а также станет гостем шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Италия стала одним из главных очагов коронавируса в Европе – там заболело около 400 человек, 11 из них умерли.

Из-за вспышки инфекционной болезни матчи «Интера» с «Лудогорцем» в Лиге Европы и с «Ювентусом» в чемпионате, а также еще пять встреч Серии А пройдут без зрителей.

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