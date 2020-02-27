Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку 27 февраля исполнилось 44 года.

На тренировочном занятии в Санкт-Петербурге коуч прошел обычный для всех в футболе ритуал – коридор из всех членов команды.

«Тоннель для именинника», – подписал видео твиттер «Зенита».

Семак прошел между двумя колоннами игроков и ассистентов и получил шлепок от каждого. На второй половине тоннеля Сергей заметно поморщился от боли. После выхода из адского коридора тренер зацепил стоявшего последним справа Ярослава Ракицкого.

– Вас немного пощадили во время тоннеля?

– Думаю, да, в прошлом сезоне было аналогично. Будем работать над этим. Пока щадящий режим у меня, к сожалению, – ответил Семак в интервью официальному сайту сине-бело-голубых.

44-летний Сергей стал первым человеком в истории русского футбола, который выигрывал чемпионат страны и как игрок, и как тренер.

После 19 туров Премьер-лиги-2019/20 «Зенит» опережает ближайшего преследователя на 10 очков.

Говорят, летом Семак может покинуть «Зенит». Это правда?

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