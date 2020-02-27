Getty Images

«Веганская дубленка и еще пара секретов». Жена Семака – о подарках мужу на день рождения

«Веганская дубленка и еще пара секретов». Жена Семака – о подарках мужу на день рождения
Eurosport

30 мин. назад

«Дубленка из кожи веганов?» – шутят в соцсетях.

Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна рассказала, как поздравила мужа с днем рождения.

«Я подарила мужу веганскую дубленку и подлинную фотографию 1984 года с чемпионским составом «Зенита» под руководством легендарного Павла Федоровича Садырина. И еще пару секретных подарков», – написала Анна.

  • 27 февраля 2020 года Семаку исполняется 44 года.
  • В сентябре 2018-го Сергей Богданович по настоянию жены стал веганом.

Семак прошел через тоннель игроков «Зенита» в честь ДР. Тренера жестко отшлепали

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица