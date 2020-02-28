В декабре «Ростов» развалил «Спартак» в Москве. После этого Доменико Тедеско закрепился на десятом месте, но самое кошмарное в этой ситуации – отрыв от зоны вылета. Три очка до стыков, четыре – до прямого падения в ФНЛ. Это настоящая катастрофа, но внутри клуба ее воспринимают иначе. Например, защитник Илья Кутепов заявил, что Лига чемпионов в этом сезоне «вполне возможна». Полузащитник Алекс Крал тоже в это верит: говорит, надо выиграть все весенние матчи – тогда есть шансы зацепиться за ЛЧ. Очевидно, рецепт спартаковского борща изменился. У ребят явные галлюцинации – игроки бредят на фоне трагических результатов.

Гораздо суровее и адекватнее высказался Василий Уткин. «От всей души желаю «Спартаку» вылететь в первый дивизион, потому что, когда это случилось в прошлый раз, он очистился, он стал «Спартаком» как таковым», – заявил отлученный от эфира комментатор. Его флэшбэк из 1976 года смотрится логично (хоть и безжалостно), но для «Спартака» заготовлен еще более жесткий сценарий.

Защитник «Спартака» Илья КутеповGetty Images

В российском футболе нет ничего маргинальнее стыковых матчей. Сезон окончен, одни игроки разъезжаются по сборным, другие – по отпускам, а главных лузеров ждут стыки. Для команд из РПЛ двухматчевое погружение в ФНЛ – такая же унизительная процедура, как пересдача подтягиваний на физкультуре. Сначала ты дергаешься, все равно не можешь приподнять голову над перекладиной и получаешь два балла. Потом приходишь второй раз (конечно, уже после уроков), выцарапываешь пару корявых подтягиваний, а тебе из жалости ставят тройку.

Так и со «Спартаком». Продлением сезона и падением в стыки он обеспечит 180 самых стремных и стыдных минут в российской истории клуба. Десятикратным чемпионам страны придется отстаивать право играть в РПЛ – над ними повиснет серьезная угроза гонять на красно-белом автобусе по ветхим стадионам первой лиги. Конечно, «Спартак» останется в вышке, но важен сам факт: два матча с условным «Нефтехимиком» или «Чертаново» еще никого не сделали счастливее и статуснее.

Будут нервы, празднования голов и громкий выдох после итоговой победы – атмосфера почти как во время чемпионской весны-2017. Это и есть очищение, ведь «Спартак» наконец упадет на дно, осознает свой реальный уровень и перестанет жить прошлыми достижениями. Гордость окончательно испарится – весь клуб будет пахать ради того, чтобы перекрыть инфернальный ужас стыковых матчей.

Для тех, кто не болеет за «Спартак», спасение красно-белых в стыках все равно лучше, чем вылет в ФНЛ. Терять этот клуб на год крайне обидно – такое шапито должно быть на виду, а не в подвале. Тем более, есть и еще один плюс, уже для всего российского футбола.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско и фанаты красно-белыхGetty Images

Весной 2016-го я брал интервью у резервного вратаря «Кубани». Мы общались по телефону примерно час: собеседник никуда не торопился, вдумчиво отвечал на все вопросы, а еще его было удивительно хорошо слышно – спасибо тишине на фоне. Когда мы договорили, я по инерции открыл ленту спортивных новостей и просто выпал. Пока мы делали интервью, «Кубань» обыграла «Томь» во втором стыке, но уступила по сумме двух матчей и попрощалась с РПЛ.

На эти разборки было плевать не только мне, но и действующему футболисту «Кубани». Он не пошел на стадион поболеть за своих и даже не врубил телевизор. Вратарь понимал: ничего увлекательного ему там не покажут, так что незачем тратить драгоценное время на эту нудятину. С тех пор прошло почти четыре года, но ничего не изменилось. Стыковые матчи до сих пор остаются зрелищем для тех, кто предпочитает футбол категории Б, а таких людей чудовищно мало.

«Спартак» может разорвать шаблон и навсегда поднять престиж переходных игр. Раньше туда попадали нищие провинциальные клубы, но благодаря богатым и титулованным красно-белым оказаться в стыках будет даже почетно. Осталось лишь официально поставить задачу зарубиться с топами ФНЛ, а потом достойно ее решить. Это гораздо практичнее и полезнее, чем мечтать о Лиге чемпионов, находясь в таблице ниже «Уфы», «Урала» и «Динамо».

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