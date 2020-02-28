Нападающий «Краснодара» и сборной России Ари прокомментировал политику президента страны Владимира Путина.

«Россия проходит через много трудностей: теракты, разрыв отношений с Турцией, конфликт с Украиной.

И мне очень близко, как Путин в этих ситуациях ставит себя. Благодаря ему Россия крепнет и выглядит для всех сильной державой. Многие страны нас боятся, потому что мы знаем себе цену и не даем слабину.

Люблю Россию и бесконечно признателен, как меня здесь приняли. Не устану говорить о восхищении вашей страной», – заявил Ари в интервью Sport24.

34-летний уроженец Бразилии получил русский паспорт в июле 2018-го. В ноябре того же года он сыграл за сборную России в двух матчах – против Германии и Швеции.

В чемпионате России-2019/20 Ари в 15 матчах за «Краснодар» забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач.

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