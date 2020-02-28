Российская Премьер-лига вернулась после зимнего перерыва. В матче 20-го тура «Крылья Советов» в Самаре принимали «Оренбург».

На 19-й минуте капитан гостей Андрей Малых забросил кросс с правого фланга в центр. Мамаду Силла выпрыгнул на мяч в штрафной, его сшиб защитник «Крыльев» Срджан Мияйлович.

Главный судья матча Виталий Мешков отправился на консультацию с арбитрами VAR. После просмотра видеоповтора они постановили, что Мияйлович совершил фол последней надежды, и Мешков показал сербу красную карточку. На это рефери потребовалось около четырех минут.

«Оренбург» получил право на пенальти. К мячу подошел Джордже Деспотович, но плохой удар форварда отразил вратарь Евгений Фролов.

В хайлайтах матча этот эпизод можно увидеть с отметки 0:43.

«Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1.

Самарцы вдесятером открыли счет, но пропустили на 89-й минуте от португальца Рикарду Алвеша.

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