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РПЛ вернулась: судья потратил 4 минуты на VAR, удалил игрока «Крыльев», «Оренбург» не забил пенальти
Видеоповторы теперь и в России.
Российская Премьер-лига вернулась после зимнего перерыва. В матче 20-го тура «Крылья Советов» в Самаре принимали «Оренбург».
На 19-й минуте капитан гостей Андрей Малых забросил кросс с правого фланга в центр. Мамаду Силла выпрыгнул на мяч в штрафной, его сшиб защитник «Крыльев» Срджан Мияйлович.
Главный судья матча Виталий Мешков отправился на консультацию с арбитрами VAR. После просмотра видеоповтора они постановили, что Мияйлович совершил фол последней надежды, и Мешков показал сербу красную карточку. На это рефери потребовалось около четырех минут.
«Оренбург» получил право на пенальти. К мячу подошел Джордже Деспотович, но плохой удар форварда отразил вратарь Евгений Фролов.
В хайлайтах матча этот эпизод можно увидеть с отметки 0:43.
- «Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1.
- Самарцы вдесятером открыли счет, но пропустили на 89-й минуте от португальца Рикарду Алвеша.
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