Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов заявил, что после травмы обратился к парапсихологу.

«Сегодня второй день после операции. Все прошло хорошо, поговорил с хирургом. Хочу сказать спасибо большое всем за поддержку в соцсетях и вотсаппе. К сожалению, всем не могу ответить.

Хочу с вами поделиться одной историей и узнать ваше мнение насчет этого. После того эпизода, который произошел со мной на тренировке, было очень непросто психологически. Я вообще потерялся на какое-то время.

Но когда уже все близкие и друзья об этом узнали, то от окружения я получил сообщение такого рода: Дима, тебе нужен человек и профессионал, который поможет разобраться со всеми ситуациями, которые происходят в твоей жизни.

Друзья порекомендовали мне психолога, который делает натальную карту. Честно скажу, раньше специфически относился к парапсихологам, но, пообщавшись онлайн, изменил мнение. Мне стало интересно разобраться в себе, посмотреть на себя, на ситуацию со стороны.

У меня такой вопрос к вам: верите ли вы во все это? Если да, то присылайте мне в директ свои ситуации из жизни, мне интересно, я с удовольствием прочитаю. Ну а я пока понаблюдаю, сбудется ли все, что мне сказали», – сообщил Тарасов в инстаграме.

32-летний полузащитник получил травму спустя три дня после подписания полноценного контракта с «Рубином».

Тарасов не выходит на поле в официальных матчах с мая, после окончания соглашения с «Локомотивом». В общей сложности футболист пропустит год.

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