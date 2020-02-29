Перед матчем 20-го тура чемпионата России между московскими «Динамо» и «Спартаком» произошла фанатская драка.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что на троллейбус, в котором ехали болельщики красно-белых, напала группа ультрас «Динамо» и ЦСКА. Потасовка длилась несколько минут, после чего несколько пострадавших обнаружили лежащими на тротуаре. Им потребовалась помощь врачей скорой помощи.

Также примерно за час перед стартовым свистком фанаты бело-голубых на станции метро «Маяковская» набросились на шедших на матч болельщиков «Спартака».

«Движ на Маяковской – некие бг немного помяли своих красно-белых оппонентов», – прокомментировал автор телеграм-канала «OFNEWS / Новости Околофутбола».

Дерби «Динамо» и «Спартака» было первым за 12 лет, которое проводили на стадионе в Петровском парке.

Команда Доменико Тедеско уверенно победила соседей в матче Тинькофф – Премьер-лиги со счетом 2:0.

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