В Грозном прошел матч 20-го тура Тинькофф – Премьер-лиги между «Ахматом» и «Ростовом».

На 59-й минуте форвард донского клуба Элдор Шомуродов выбежал один на один с голкипером, а защитник чеченцев Максим Ненахов акцентированно схватил узбекистанца за футболку. Главный арбитр Сергей Лапочкин показал сфолившему игроку красную карточку.

Но затем судья обратился к видеоассистентам, которые в хабе в Москве смотрели повтор. Им потребовалось больше пяти минут, чтобы принять решение. VAR отменил решение Лапочкина и отменил удаление Ненахова, Максим вернулся на поле и продолжил матч.

«Отмена красной и штрафного. Почему интересно? Кажется, что офсайда не было, а нарушение явнейшее», – прокомментировал твиттер желто-синих.

«Ахмат» и «Ростов» сгоняли ничью – 1:1.

После финального свистка донской клуб в соцсетях назвал игру в Грозном «ничьей со странным послевкусием».

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