Все хейтят Дзюбу, но без него атака «Зенита» беспомощна. Питерцы зря отпустили Кокорина

88-я минута. Центральный матч 20-го тура РПЛ неумолимо катится к ничьей. «Зенит» проводит последнюю замену – Кузяев меняет Ерохина. В любой другой игре можно было сказать: Семак заливает бетон в полузащиту, удерживая счет. Если бы не одно обстоятельство: внезапно обескровленные питерцы таким образом усиливали атаку.

Главная беда – потеря Дзюбы. О том, что Артем травмирован и не сыграет, стало известно еще за три дня до игры. У Семака оставался вариант с тройкой из Азмуна, Дриусси и Малкома, но контрольный выстрел раздался за пару часов до стартового свистка: иранец пропустил тренировку, его участие в матче оказалось под вопросом. В заявку Сердар все-таки попал, однако его хватило лишь на 20 минут. За это время именно Азмун стал участником, пожалуй, самого опасного удара «Зенита» в створ ворот Гилерме, но на этом все. Усилить атаку было совершенно некем. Семак с удовольствием бы выпустил Кокорина, вот только «Зенит» сам лишил себя этой опции – большой привет дальновидному руководству.

В результате на матч с «Локомотивом» питерцы вышли с парой форвардов Дриусси – Ерохин при поддержке Сутормина и Малкома с флангов. На пресс-конференции после матча Семак сказал: «Никаких других сочетаний в атаке мы не рассматривали». И это не признание собственной беспомощности – суровая правда такова, что рассматривать больше оказалось совершенно некого.

Тренер Зенита Сергей Семак и Себастьян ДриуссиGetty Images

Все проблемы «Зенита» в атаке объясняет один простейший статистический показатель: ровно 0 ударов в створ за тайм. Единственный реальный шанс забить – удар Ерохина в штангу. Маловато для первого домашнего матча после перерыва, а если вспомнить о предматчевом перфомансе соскучившихся по команде фанатов, то и вовсе попахивает неуважением.

Сейчас модно хейтить Артема Дзюбу, большой вопрос – заслуженно или нет. Но это тема для совершенно иного текста. Неоспоримый факт говорит о другом: футбольные качества 22-го номера «Зенита» слишком важны для команды. А будь он на поле, голевые моменты «Зенита» могли завершиться куда плачевнее для «Локо», чем вышло в итоге.

Взять момент Сутормина на 52-й минуте. После быстрейшей атаки, когда Малком с партнером в три касания доставили мяч в штрафную на одинокого Алексея, тому оставалось лишь пробить мимо Гилерме, но желательно в створ. Увы для «Зенита», полузащитник с задачей не справился: сначала потратил много времени, чтобы подстроиться под мяч, а после зарядил на удобной для вратаря «Локо» высоте – тому потребовалось лишь поднять руки. Праймовый Дзюба после этого эпизода уже отдавал бы честь перед камерой, а после принимал поздравления партнеров.

Другой аспект – игра внутри штрафной. Пара центрдефов Чорлука – Кверквелия особо не вспотела, защищаясь против форвардов «Зенита». Достаточно посмотреть на тепловую карту их действий в этом матче. Дриусси и Ерохин чаще встречались с мячом на фланге, в центре поля – где угодно, но только не в штрафной. С Дзюбой в составе жизнь обороны «Локо» вряд ли была бы столь сладкой.

А вот тепловая карта с участием всех игроков атакующей четверки «Зенита». Она еще сильнее подчеркивает проблему отсутствия чистого форварда. Благодаря Сутормину и Малкому мяч часто находился на фланге, по возможности туда опускались Ерохин с Дриусси. Одна беда: некому было завершать атаки.

На то. что «Зениту» не хватило в штрафной именно форварда, намекает самый опасный момент с участием Азмуна. Без страйкера было легко предсказать, чем закончится очередная атака питерцев. Проблема в том, что даже без Дзюбы или Азмуна у Семака мог быть такой нападающий – и именно для этого Сергей Богданович с успехом наигрывал его на сборах. Но Кокорин понадобился «Сочи», а дальше вы все прекрасно знаете. И чем дольше Дзюба будет в лазарете, тем большими проблемами это грозит «Зениту» и его результатам. «Надеюсь, что Дзюба начнет тренироваться в ближайшее время», – эти слова Семака на пресс-конференции звучат не иначе, как предупреждение катастрофы.

«Зенит» – «Локомотив» – 0:0

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