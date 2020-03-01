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Все хейтят Дзюбу, но без него атака «Зенита» беспомощна. Питерцы зря отпустили Кокорина

Все хейтят Дзюбу, но без него атака «Зенита» беспомощна. Питерцы зря отпустили Кокорина
Илья Потетюев

52 мин. назад

Игра в штрафной совершенно беззуба – проблем может быть еще больше.

88-я минута. Центральный матч 20-го тура РПЛ неумолимо катится к ничьей. «Зенит» проводит последнюю замену – Кузяев меняет Ерохина. В любой другой игре можно было сказать: Семак заливает бетон в полузащиту, удерживая счет. Если бы не одно обстоятельство: внезапно обескровленные питерцы таким образом усиливали атаку.

Главная беда – потеря Дзюбы. О том, что Артем травмирован и не сыграет, стало известно еще за три дня до игры. У Семака оставался вариант с тройкой из Азмуна, Дриусси и Малкома, но контрольный выстрел раздался за пару часов до стартового свистка: иранец пропустил тренировку, его участие в матче оказалось под вопросом. В заявку Сердар все-таки попал, однако его хватило лишь на 20 минут. За это время именно Азмун стал участником, пожалуй, самого опасного удара «Зенита» в створ ворот Гилерме, но на этом все. Усилить атаку было совершенно некем. Семак с удовольствием бы выпустил Кокорина, вот только «Зенит» сам лишил себя этой опции – большой привет дальновидному руководству.

В результате на матч с «Локомотивом» питерцы вышли с парой форвардов Дриусси – Ерохин при поддержке Сутормина и Малкома с флангов. На пресс-конференции после матча Семак сказал: «Никаких других сочетаний в атаке мы не рассматривали». И это не признание собственной беспомощности – суровая правда такова, что рассматривать больше оказалось совершенно некого.

Тренер Зенита Сергей Семак и Себастьян Дриусси

Тренер Зенита Сергей Семак и Себастьян ДриуссиGetty Images

Все проблемы «Зенита» в атаке объясняет один простейший статистический показатель: ровно 0 ударов в створ за тайм. Единственный реальный шанс забить – удар Ерохина в штангу. Маловато для первого домашнего матча после перерыва, а если вспомнить о предматчевом перфомансе соскучившихся по команде фанатов, то и вовсе попахивает неуважением.

Сейчас модно хейтить Артема Дзюбу, большой вопрос – заслуженно или нет. Но это тема для совершенно иного текста. Неоспоримый факт говорит о другом: футбольные качества 22-го номера «Зенита» слишком важны для команды. А будь он на поле, голевые моменты «Зенита» могли завершиться куда плачевнее для «Локо», чем вышло в итоге.

Взять момент Сутормина на 52-й минуте. После быстрейшей атаки, когда Малком с партнером в три касания доставили мяч в штрафную на одинокого Алексея, тому оставалось лишь пробить мимо Гилерме, но желательно в створ. Увы для «Зенита», полузащитник с задачей не справился: сначала потратил много времени, чтобы подстроиться под мяч, а после зарядил на удобной для вратаря «Локо» высоте – тому потребовалось лишь поднять руки. Праймовый Дзюба после этого эпизода уже отдавал бы честь перед камерой, а после принимал поздравления партнеров.

Другой аспект – игра внутри штрафной. Пара центрдефов ЧорлукаКверквелия особо не вспотела, защищаясь против форвардов «Зенита». Достаточно посмотреть на тепловую карту их действий в этом матче. Дриусси и Ерохин чаще встречались с мячом на фланге, в центре поля – где угодно, но только не в штрафной. С Дзюбой в составе жизнь обороны «Локо» вряд ли была бы столь сладкой.

А вот тепловая карта с участием всех игроков атакующей четверки «Зенита». Она еще сильнее подчеркивает проблему отсутствия чистого форварда. Благодаря Сутормину и Малкому мяч часто находился на фланге, по возможности туда опускались Ерохин с Дриусси. Одна беда: некому было завершать атаки.

На то. что «Зениту» не хватило в штрафной именно форварда, намекает самый опасный момент с участием Азмуна. Без страйкера было легко предсказать, чем закончится очередная атака питерцев. Проблема в том, что даже без Дзюбы или Азмуна у Семака мог быть такой нападающий – и именно для этого Сергей Богданович с успехом наигрывал его на сборах. Но Кокорин понадобился «Сочи», а дальше вы все прекрасно знаете. И чем дольше Дзюба будет в лазарете, тем большими проблемами это грозит «Зениту» и его результатам. «Надеюсь, что Дзюба начнет тренироваться в ближайшее время», – эти слова Семака на пресс-конференции звучат не иначе, как предупреждение катастрофы.

«Зенит» – «Локомотив» – 0:0

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