Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов заявил, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин по окончании сезона-2019/20 покинет московский клуб.

«Руководители клуба уже открытым текстом говорят – летом Семина в «Локомотиве» не будет.

Это секрет Полишинеля. Когда у тебя забирают основного нападающего и никого не покупают взамен – по-моему, тут все очевидно.

Даже если «Локомотив» попадет в Лигу чемпионов, с Семиным после сезона попрощаются», – сказал Радимов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Юрий Семин работает в «Локомотиве» с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 года.

Контракт 72-летнего тренера с железнодорожниками подписан в мае 2018 года и действует до лета 2020 года.

Симеоне: «Семин – мощная личность, тренер с историей»

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