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Радимов: «Семина летом в «Локомотиве» не будет, это секрет Полишинеля»
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов заявил, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин по окончании сезона-2019/20 покинет московский клуб.
«Руководители клуба уже открытым текстом говорят – летом Семина в «Локомотиве» не будет.
Это секрет Полишинеля. Когда у тебя забирают основного нападающего и никого не покупают взамен – по-моему, тут все очевидно.
Даже если «Локомотив» попадет в Лигу чемпионов, с Семиным после сезона попрощаются», – сказал Радимов в интервью «Спорт-Экспрессу».
- Юрий Семин работает в «Локомотиве» с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 года.
- Контракт 72-летнего тренера с железнодорожниками подписан в мае 2018 года и действует до лета 2020 года.
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