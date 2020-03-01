Казанский «Рубин» едва не опоздал на выездной матч 20-го тура чемпионата России против «Тамбова». «Волки» проводят вторую часть Тинькофф – РПЛ в Нижнем Новгороде и предоставили гостям автобус с водителем.

Вчера, 29 февраля, «Казань» провела предыгровую тренировку на стадионе «Нижний Новгород» и ехала на занятие из отеля 10 минут. Сегодня на матч водитель вез татарстанских футболистов самостоятельно, без машины сопровождения, и вбил в навигатор адрес старой арены в Нижнем.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заметил неправильный маршрут и сказал об этом шоферу, но тот заявил, что везет команду в правильном направлении. Позже мужчина признал ошибку, развернул транспорт и прибыл на нужный стадион «Нижний Новгород». Казанцы потеряли около получаса и оказались на месте за 55 минут до стартового свистка. Об этом сообщил «Бизнес ONLINE».

«Хороший город: много и старых зданий, и новых. Новые микрорайоны увидели. Получасовая экскурсия по Нижнему Новгороду пошла во благо, я никогда здесь не был, поэтому насладился видами. Нет, я был [в НН], но чтобы нас возили 50 минут по городу, – такого еще не было», – заявил в эфире «Матч! Премьер» Слуцкий.

После прибытия на арену футболисты сразу отправились на разминку, персонал «Рубина» – на приготовления формы и другого инвентаря к матчу.

Стартовый свисток в матче «Тамбов» – «Казань» прозвучал в 14:00 по московскому времени.

В Чечне судья удалил игрока «Ахмата», 5 минут ждал VAR и отменил красную карточку

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме