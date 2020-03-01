«Сочи» принимал тульский «Арсенал» в матче чемпионата России.

За хозяев в рамках РПЛ дебютировал нападающий Александр Кокорин. В первом тайме принадлежащий «Зениту» футболист упустил шикарный голевой шанс.

Зато исправился во втором – Саша принял мяч в штрафной, прокинул между ног защитнику и со второй попытки пробил вратаря. Кокорин перепрыгнул через рекламные щиты и отпраздновал забитый мяч с Евгением Савиным – экс игроком «Крыльев Советов» и автором ютьюб-блога «Красава».

Форвард получил награду лучшего игрока матча.

Геройства страйкера не помогли – «Сочи» пропустил на 95-й минуте и проиграл.

Для Александра это первый гол в РПЛ с 7 октября 2018 года.

Все хейтят Дзюбу, но без него атака «Зенита» беспомощна. Питерцы зря отпустили Кокорина

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