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Кокорин забил в РПЛ впервые с 2018 года и отпраздновал с Савиным
Форвард сделал все по красоте.
«Сочи» принимал тульский «Арсенал» в матче чемпионата России.
За хозяев в рамках РПЛ дебютировал нападающий Александр Кокорин. В первом тайме принадлежащий «Зениту» футболист упустил шикарный голевой шанс.
Зато исправился во втором – Саша принял мяч в штрафной, прокинул между ног защитнику и со второй попытки пробил вратаря. Кокорин перепрыгнул через рекламные щиты и отпраздновал забитый мяч с Евгением Савиным – экс игроком «Крыльев Советов» и автором ютьюб-блога «Красава».
Форвард получил награду лучшего игрока матча.
- Геройства страйкера не помогли – «Сочи» пропустил на 95-й минуте и проиграл.
- Для Александра это первый гол в РПЛ с 7 октября 2018 года.
Все хейтят Дзюбу, но без него атака «Зенита» беспомощна. Питерцы зря отпустили Кокорина