Александр Кокорин забил гол в дебютном матче за «Сочи» в РПЛ и высказался о потенциальном возвращении в сборную России.

«Если я буду в оптимальной форме и забивать голы, а тренерский штаб сборной будет видеть, что я могу им помочь, думаю, что никаких проблем с этим не будет. Общения с Черчесовым не было, думаю, что мне нужно было отойти от внимания журналистов и заниматься футболом, что я и сделал», – цитирует игрока ТАСС.

«Сочи» пропустил на 95-й минуте и проиграл «Арсеналу» – 1:2.

Для Александра это первый гол в РПЛ с 7 октября 2018 года.

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