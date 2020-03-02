Матч тура

«Зенит» – «Локомотив» – 0:0

«Зенит» – «Локомотив», удар Бенедикта ХёведесаGetty Images

Русские участники Лиги чемпионов, хором вылетевшие оттуда, встречались в Санкт-Петербурге. «Зенит» с «Локо» начали с неопасных дальних ударов и продолжили штангой Ерохина на 32-й минуте. К этому моменту железнодорожники уже остались без тренера – Семин обругал арбитра Турбина за карточку Хёведеса, через 10 минут повторил тираду и схватил вторую желтую.

Во втором тайме Сутормин и тот же Ерохин проверял Гилерме в ближний угол, но чаще питерцы стреляли издали и не создавали крутых моментов. На 93-й Алексей Миранчук улетел один на один с Луневым после паса Жемалетдинова, но слишком сблизился с вратарем и не выиграл встречу для «Локо».

Кажется, это был единственный удар в створ для гостей, у «Петербурга» точных выстрелов набралось четыре, но ни один не заставлял кричать в экстазе.

Все результаты тура

«Крылья Советов» – «Оренбург» – 1:1

Команды из боттом-3 выдали крутую завязку – сначала гости заработали пенальти, который VAR рассматривал минут пять, оставили «Крылья» вдесятером и не забили с точки. Боевая ничья с голами.

ЦСКА – «Урал» – 1:1

Екатеринбургский клуб забил армейцам впервые с октября 2015-го и был близок к победе на «ВЭБ-Арене», но чудо-голешник Марио Фернандеса спас ЦСКА от кошмарного возобновления русского сезона.

«Динамо» – «Спартак» – 0:2

«Динамо» – «Спартак»From Official Website

Красно-белые забили по мячу в конце каждого 30-минутного отрезка и спокойно разделались с соседями. Тедеско понервничал лишь после попадания Комличенко в штангу и перекладину, но «Динамо» этого не хватило даже для одного гола.

«Ахмат» – «Ростов» – 1:1

Судья Лапочкин шесть минут слушал дрожащий голос в московском хабе VAR после удаления защитника чеченцев Ненахова. Видеоассистенты повелели ему не ставить пенальти за снос Шомуродова и вернуть игрока «Ахмата» на поле. Выглядит максимально странно, «Ростов» не досчитался чистой победы.

«Тамбов» – «Рубин» – 0:0

Леонида Слуцкого после возвращения из-за границы покатали по Нижнему Новгороду, где теперь проводят матчи Тинькофф – РПЛ «волки». Водитель хозяев вбил в навигатор адрес старого стадиона и почти час возил казанцев по Нижнему, пока не понял, что что-то не так. Журналист Василий Уткин затвитил, что аудиозапись 50-минутной экскурсии «Рубина» была бы в 213 раз интереснее матча с «Тамбовом».

«Краснодар» – «Уфа» – 2:0

«Быки» вернулись на второе место в чемпионате. Важные три очка клубу Галицкого принесли Берг и пенальти Ари. Шведа эксперт «Матч! Премьер» Владимир Быстров даже признал лучшим игроком матча, хотя ранее в инстаграме сравнивал его с сосной.

«Сочи» – «Арсенал» – 1:2

Кокорин вернулся в русский футбол и даже забил, но главный злодей – Джанаев. На 95-й минуте он не вышел на легкий мяч, не договорился с защитником и пропустил от выбежавшего из-за спины Калугина нападающего Луценко. Кажется, Сос мимо Евро-2020.

Кадр тура

«Карпов, женись на мне! Или я уйду в шоу «Холостяк» на ТНТ», – гласил плакат девушки в свадебной фате на матче «Крылья Советов» – «Оренбург». После игры защитник самарцев Максим Карпов не понял, как реагировать: «Я откуда знаю, что это было? Что мне, бежать на трибуну?»

Герой тура

Александр Кокорин вернулся в РПЛ спустя 1,5 года и выскочил в стартовом составе «Сочи» на игру с «Арсеналом». Еще в середине первого тайма Кокора упустил отличный момент и не забил в пустые ворота из центра штрафной.

После перерыва отсидевший страйкер получил пас от Кирилла Заики, продавил Роберта Бауэра, из вратарской пробил в голкипера и последним движением протолкнул мяч в сетку. После гола Алекс перепрыгнул рекламные щиты и отпраздновал банку со стоявшим за воротами Евгением Савиным из блога «Красава».

После обидного поражения экс-форвард «Зенита» заметил, что не растерял голевое чутье и понадеялся на вызов в сборную России. Новый коуч южного клуба Федотов на вопрос о кокоринозависимости отбрил журналистов: «Вас же не удивляет мессизависимость в «Барсе» или роналдузависимость в «Юве»?» Теперь Россия поняла, какого масштаба футболист вернулся на газон.

Цитата тура

Михаил Левашов, «Арсенал» (Тула)From Official Website

«Вратарь, у вас что, сушняк? Каждый раз перед вводом мяча пьете», – главный судья Владислав Безбородов – голкиперу тульского «Арсенала» Михаилу Левашову в перерыве матча с «Сочи».

Лидеры и аутсайдеры РПЛ

1. «Зенит» – 46

2. «Краснодар» – 38

3. «Ростов» – 35

4. ЦСКА – 35

5. «Локомотив» – 35

…

13. «Рубин» – 20

14. «Оренбург» – 20

15. «Крылья Советов» – 19

16. «Сочи» – 15

Бомбардиры РПЛ

1. Элдор Шомуродов («Ростов») – 11

2. Артем Дзюба («Зенит») – 11 (3 с пенальти)

3. Александр Соболев («Спартак») – 10

Русская сборная тура

Еще сюжеты из русского футбола:

Кокорин забил в РПЛ впервые с 2018 года и отпраздновал с Савиным

Радимов: «Семина летом в «Локомотиве» не будет, это секрет Полишинеля»

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме