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Троих фанатов задержали за драку перед матчем «Динамо» – «Спартак». Их обвиняют в хулиганстве
Бедолагам не повезло – остальные скрылись.
Троих футбольных фанатов обвиняют в хулиганстве за драку перед матчем чемпионара России между «Динамо» и «Спартаком».
Накануне встречи болельщики устроили разборки на станции метро «Маяковская» и продолжили спарринг на улице. Еще одно столкновение произошло между фанатами красно-белых, ехавшими на матч на троллейбусе, и оппонентами из «Динамо» и ЦСКА, поджидавшими их на остановке. Видео действа можно посмотреть тут.
«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене по горячим следам на станции «Динамо» Замоскворецкой линии были задержаны и доставлены в отдел полиции трое фигурантов противоправных действий – жители Московской области в возрасте от 29 до 41 года. Следственным управлением УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ («Хулиганство»). В настоящее время подозреваемые задержаны», – цитирует ТАСС сообщение ГУ МВД по Москве.
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