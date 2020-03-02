Троих футбольных фанатов обвиняют в хулиганстве за драку перед матчем чемпионара России между «Динамо» и «Спартаком».

Накануне встречи болельщики устроили разборки на станции метро «Маяковская» и продолжили спарринг на улице. Еще одно столкновение произошло между фанатами красно-белых, ехавшими на матч на троллейбусе, и оппонентами из «Динамо» и ЦСКА, поджидавшими их на остановке. Видео действа можно посмотреть тут.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене по горячим следам на станции «Динамо» Замоскворецкой линии были задержаны и доставлены в отдел полиции трое фигурантов противоправных действий – жители Московской области в возрасте от 29 до 41 года. Следственным управлением УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ («Хулиганство»). В настоящее время подозреваемые задержаны», – цитирует ТАСС сообщение ГУ МВД по Москве.

Дерби «Динамо» и «Спартака» было первым за 12 лет, которое проводили на стадионе в Петровском парке.

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