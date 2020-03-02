Сотрудник РФС прокомментировал слухи о выявлении у него коронавируса

Сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров, из-за возможного заражения коронавирусом которого отменили матч ЛФЛ в Москве, прокомментировал слухи.

«Друзья, всем привет! Я очень устал от всего того, что говорят обо мне в СМИ и не только, поэтому хочу сказать, как все было. Меня положили в общую палату. Да, там было много разных людей. Я не знаю, плохо это или хорошо, заразился я там, в Италии и вообще заразился ли. Я контактировал только с несколькими членами своей семьи. Все они уже на карантине в больницах. У них нет и не было ни одного симптома болезни. Их первичные анализы показали отрицательный результат.

Я до сих пор не получил протокол, подтверждающий положительный тест, от главного врача больницы! Она сама его ждет, поэтому я не верю всему, что пишут про меня в интернете! Если у меня на руках будет этот документ, я его сфотографирую и покажу! Я не хочу скрывать ни от кого результаты болезни или их отсутствие. Очень неприятно получать угрозы в разных пабликах, соцсетях и прочем. Уверен, любому из вас, оказавшемуся в такой ситуации, было бы неприятно. Спасибо», – написал Беров в инстаграме.

Матч ЛФЛ должен был состояться 1 марта.

Планировалась встреча команд СССР и «Мегамужики». Беров представляет последнюю.

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