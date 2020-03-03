Спортивный комментатор Геннадий Орлов уверен, что после завершения сезона-2019/20 «Зенит» предложит новый контракт нападающему Александру Кокорину, который играет на правах аренды за «Сочи».

– Сейчас у «Зенита» нет Лиги чемпионов. Кокорин нужен для Лиги чемпионов. Считали, что клуб и так справится. Да он и справится! «Локомотиву» же не проиграли. На Кокорина, я убежден, рассчитывают в «Зените». И предложат ему хороший контакт по окончании сезона. Иначе он уйдет – он же свободный агент. Конкуренты могут переманить.

– Он не обидится на «Зенит»?

– А чему ему обижаться?

– Хотел остаться в команде, и Семак этого хотел.

– Ну он профессионал, ему надо играть в футбол, попадать в сборную России. Потом будет сам решать свою судьбу. Хотя это лучше у него спрашивать, – цитирует 75-летнего Орлова «Спорт день за днем».

В 20-м туре РПЛ Кокорин забил за «Сочи», но команда уступила «Арсеналу» –1:2.

«Зенит» без Кокорина и травмированного Артема Дзюбы не забил «Локомотиву» (0:0).

Гол Кокорина, нули «Зенита» и «Локо», странный VAR, московское дерби. Итоги 20-го тура РПЛ

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