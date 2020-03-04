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Алана Мамаева рассказала, как Павел изменился после колонии
Кажется, тюрьма повлияла на него благоприятно.
Жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана рассказала, что пребывание в тюрьме положительно повлияло на футболиста.
«Он начал думать о себе и стал выдержанным. Если бы Павел туда не попал, то наша семья могла развалиться. А теперь он даже перестал ругаться матом. Я подготовила целый список претензий к нему. Несмотря на то, что я не жалела его, он все выслушал. Именно тогда мне стало понятно, насколько он изменился», – цитирует женщину Don Day.
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