Жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана рассказала, что пребывание в тюрьме положительно повлияло на футболиста.

«Он начал думать о себе и стал выдержанным. Если бы Павел туда не попал, то наша семья могла развалиться. А теперь он даже перестал ругаться матом. Я подготовила целый список претензий к нему. Несмотря на то, что я не жалела его, он все выслушал. Именно тогда мне стало понятно, насколько он изменился», – цитирует женщину Don Day.

Мамаев отбывал наказание в колонии вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его приговорили к 1 году 5 месяцам лишения свободы. Оба вышли по УДО.

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